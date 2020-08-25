Белорусского митрополита, поддержавшего протестующих, отправили в отставку

На фоне массовых протестов противников президента Александра Лукашенко, патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел был освобожден от должности главы Белорусской церкви и назначен главой Кубанской митрополии РПЦ, где заменит умершего после заражения COVID-19 митрополита Исидора.

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Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, новым патриаршим экзархом всея Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Известно, что митрополиту Павлу 67 лет. В середине августа он обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие, позднее митрополит посещал в больнице людей, избитых ОМОНом на мирных акцих протеста, и призывал их не падать духом, сообщает портал Белорусской православной церкви.

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Епископу Вениамину 51 год. Он закончил Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию, епископом Борисовским стал в 2010 году. В 2015 году был награжден премией президента Беларуси "За духовное возрождение", в 2018 году — нагрудным знаком МВД Белоруссии "За садзейнiчанне", а также орденом преподобного Серафима Саровского III степени от РПЦ.

Митрополит Вениамин / Фото: Союз православных журналистов

Как пишет "Наша Ніва", впервые Белорусскую православную церковь возглавил митрополит-белорус. Епископ Вениамин имеет репутацию очень верующего, молитвенного священнослужителя, аскета и "не стяжателя".

Напомним, что в октябре 2010-го на фоне ухудшения отношений Москвы и Минска Лукашенко заговорил об отделении белорусской церкви от РПЦ. Однако дальше разговоров об автокефалии дело не пошло.

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А тем временем напомним, как проходят акции протеста в Беларуси:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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