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Белорусского митрополита, поддержавшего протестующих, отправили в отставку

25 августа, 18:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вместо митрополита Павла назначен епископ, награжденный нагрудным знаком МВД

На фоне массовых протестов противников президента Александра Лукашенко, патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел был освобожден от должности главы Белорусской церкви и назначен главой Кубанской митрополии РПЦ, где заменит умершего после заражения COVID-19 митрополита Исидора.

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Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, новым патриаршим экзархом всея Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Известно, что митрополиту Павлу 67 лет. В середине августа он обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие, позднее митрополит посещал в больнице людей, избитых ОМОНом на мирных акцих протеста, и призывал их не падать духом, сообщает портал Белорусской православной церкви.

Фото: church.by
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Фото: church.by

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Белорусского митрополита, поддержавшего протестующих, отправили в отставку

Епископу Вениамину 51 год. Он закончил Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию, епископом Борисовским стал в 2010 году. В 2015 году был награжден премией президента Беларуси "За духовное возрождение", в 2018 году — нагрудным знаком МВД Белоруссии "За садзейнiчанне", а также орденом преподобного Серафима Саровского III степени от РПЦ.

Митрополит Вениамин / Фото: Союз православных журналистов

Митрополит Вениамин / Фото: Союз православных журналистов


Как пишет "Наша Ніва", впервые Белорусскую православную церковь возглавил митрополит-белорус. Епископ Вениамин имеет репутацию очень верующего, молитвенного священнослужителя, аскета и "не стяжателя".

Напомним, что в октябре 2010-го на фоне ухудшения отношений Москвы и Минска Лукашенко заговорил об отделении белорусской церкви от РПЦ. Однако дальше разговоров об автокефалии дело не пошло.

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А тем временем напомним, как проходят акции протеста в Беларуси:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Источник: Сегодня

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