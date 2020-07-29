Белорусы поставили на место "вагнеровцев", заявивших, что их нельзя привлечь к ответственности

Задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера заявили, что их нельзя привлекать к ответственности, поскольку они участвовали в боевых действиях и ранее служили в российских силовых ведомствах.
Об этом заявил боец спецподразделения "Альфа" КГБ Беларуси в эфире телеканала "Беларусь 24".
По его словам, спецоперация планировалась и проводилась с учетом информации о наличии у подозреваемых опыта участия в локальных вооруженных конфликтах.
"В момент задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию непривлечения их к административной и уголовной ответственности", – рассказал спецназовец, чей голос был изменен.
Однако "гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства, подлежат ответственности в соответствии с действующими нормами законодательства Республики Беларусь", — добавил боец "Альфы".
Напомним, госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков рассказал, что 14 задержанных наемников участвовали в боевых действиях на Донбассе. Поэтому МИД Беларуси вызвал российских дипломатов "на ковер" для дачи пояснений. Кроме того, был приглашен и украинский посол.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк