Белорусы вышли ночью на акцию протеста: что произошло

Сотни белорусов устроили акцию протеста в центре Минска. В город стянули силовиков, но люди не собираються расходиться, митингующие скандируют "Отпускай!".

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Причиной для акций протеста стало задержания перед выборами президента Беларуси главного оппонента нынешнего оппонента главы государства Виктора Бабарико.

Люди вышли на акцию на центральном проспекте Минска в знак поддержки альтернативных кандидатов в президенты и выстроились в "цепочку солидарности". В том числе поздно вечером на акцию вышел претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало и пообщался с участниками акции.

Заметим, что экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан якобы за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и его топ-менеджерами, задержаны около 20 человек.

Бабарико заявил, что ситуация, которая сложилась, носит заказной политический характер. По его словам, обыски и задержания в Белгазпромбанке — это "рейдерский захват со стороны белорусского государства".

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17 июня стало известно, что счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован, арестованы расходные операции по счету. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.

Напомним, что ранее Лукашенко сравнил кандидата в президенты Беларуси со свиньей.

Видео: t.me/UkrainaOnlline

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