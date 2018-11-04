Без фильтра: как в Норвегии экоактивисты убирают за курильщиками

Пять сигаретных фильтров в день – программа минимум. В Норвегии, которая достигла нового невероятного экономического показателя, в Осло субботнее утро под мелким дождем десятки молодых людей проводят, исследуя метр за метром травяной покров городского парка и собирая окурки. Об этом сообщает корреспондент "Радіо Свобода".

Просят прохожих не проходить мимо и объясняют, что сигаретные фильтры – это не просто мусор, но и угроза даже для тех, кто не курит.

"Мало кто задумывается над этим, но сигаретный фильтр на 95% состоит из пластика. Если внимательно его рассмотреть – это тысячи пластиковых частиц. Он попадает в почву, в океаны. Рыба это съедает. И потом это попадает к нам на стол. Как по мне, это одна из самых больших экологических проблем", – объяснила экоактивистка Андреа Стургеук.

По данным международной экологической организации "Охрана океанов", среди мусора, которым переполнены водоема и береговые линии лидируют именно окурки.

Движение под названием "Без фильтра" в Осло начал Алек Уикли. Прежде чем привлекать к инициативе жителей города, он самостоятельно собирал окурки, а отчеты в виде фото публиковал в соцсетях.

"Я просто публиковал фото и просил людей делать то же самое. Это же очень просто. Это не отнимает много времени. Не требует денег. Вы можете делать это где угодно. Таким образом вы делаете что-то хорошее для вашего города", – рассказал основатель движения Уикли.



Движение "Без фильтра" в Осло поддерживают уже более двух сотен человек онлайн, но на акцию пришло около полусотни.

"Чтобы решить проблему с окурками нужно использовать все возможные пути и варианты. Надо разрабатывать нормы законов. Табачные корпорации должны разработать новые виды фильтров, новые технологии. Муниципалитеты должны позаботиться о том, чтобы везде были мусорные баки. Но пока этого всего нет, и обычные люди должны брать инициативу в свои руки", – объяснил он.

Ранее сайт "Сегодня", что в Германии, где жители массово избавляются от авто на дизеле, группа активистов и экологов придумала способ борьбы с одноразовыми бумажными стаканами, для производства которых ежегодно вырубают около 43 тысяч деревьев.