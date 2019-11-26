Бизнесмен выкупил Mein Kampf с подписью Гитлера, чтобы книга не попала в руки неонацистов

REUTERS/Andreas Gebert

Швейцарский предприниматель Абдулла Шатила передал цилиндр и другие личные вещи немецкого диктатора Адольфа Гитлера, выкупленные им на аукционе в Мюнхене (Германия), израильскому благотворительному фонду "Керен ха-Йесод".

Об этом Шатила заявил в интервью швейцарскому франкоязычному таблоиду Le Matin Dimanche.

"Я хотел купить эти предметы, чтобы они не попали в плохие руки и не были использованы для неонацистской пропаганды. Мое решение абсолютно нейтрально и находится вне политики", — сказал бизнесмен.

Шатила потратил 600 тыс. швейцарских франков (около 546 тыс. евро) на покупку наиболее значимых с его точки зрения лотов, среди которых цилиндр с инициалами, портсигар, пишущая машинка и специальное издание автобиографической книги Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"). По его мнению, эти предметы "следовало бы сжечь", однако он решил передать их фонду, который, скорее всего, выставит их в одном из израильских музеев.

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Цилиндр Адольфа Гитлера REUTERS/Andreas Gebert

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До того, как публика узнала истинную цель покупки этих лотов, в немецкой прессе появилась резкая критика в адрес организаторов аукциона. Общественники и религиозные деятели называли решение выставить на продажу вещи Гитлера "скандальным" и посчитали это оскорблением памяти погибших евреев.

"Национал-социализм снова стал социально приемлемым", — заявил епископ эрфуртский Ульрих Наймайр газете Der Tagesspiegel.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из дома Гитлера в Австрии сделают полицейский участок . Одной из причин этого решения стал массовый туризм к месту рождения Гитлера со стороны его сторонников со всего мира.

Поклонники национал-социализма неоднократно проводили акции перед домом, которые в последние годы неоднократно заканчивались задержаниями. Отделение полиции должно отпугнуть нежелательных гостей.

Также писалось, что 85-летняя немка рассказала, как стала крестницей Гитлера.

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