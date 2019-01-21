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Близ Новой Каледонии произошло мощное землетрясение

Сегодня, 07:38

Магнитуда подземных толчков составила 5,6 баллов

Фото: Wikipedia.
Фото: Wikipedia..
Близ Новой Каледонии произошло мощное землетрясение //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,6 баллов

У берегов Новой Каледонии в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 288 километрах на восток от столицы Новой Каледонии – города Нумеа. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Напомним, мы сообщали, что у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии находился в 29 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо, население которого составляет более 148 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 54 километров.

Кроме того, мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией. Как выяснилось, эпицентр подземных толчков находился в 205 километрах к северу от города Эсперанса в провинции Пурус. Очаг землетрясения залегал на глубине 598 километров.

Также не так давно землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков находился в 54 км к юго-западу от вулкана Танага в системе Алеутских островов и 129,5 км от города Адак.

Франция, землетрясение, тихий океан, магнитуда, Новая Каледония

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Интерфакс

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