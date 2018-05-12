Боевики в Мьянме убили 15 мирных жителей и 4 полицейских

В Мьянме боевики Национальной освободительной армии Таанг убили 15 мирных жителей города, а также – четырех сотрудников полиции. Об этом сообщает Deutche Welle.

Нападение случилось возле города Мусхэ (штат Шан), который находится у границы с Китаем. Группа нападавших состояла из более чем ста боевиков, преступники обратились в бегство после вмешательства правоохранительных органов.

Правительство страны квалифицировало нападение как теракт, позже ответственность за него взяла группировка "Национальная освободительная армия Таанг", состоящая из боевиков, представляющих одно из этнических меньшинств.

Ранее Представители "Армии спасения Аркан рохинджа" начали организованную атаку на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнического меньшинства.

Также недавно в результате нападения боевиков "Талибана" на военные базы в западной афганской провинции Фарах погибли более 30 полицейских. Фарах это удаленная и малонаселенная провинция между Ираном на западе и провинцией Хелманд, которая является "сердцем" "Талибана". В последние месяцы провинция Фарах стала полем боя с талибами.