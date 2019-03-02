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Более 50 человек пропали без вести после взрыва трубопровода в Нигерии

Сегодня, 13:51

После инцидента массовые разливы нефти наблюдаются в штате Байельса

Фото: AFP
Более 50 человек пропали без вести после взрыва трубопровода в Нигерии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a6e/7fa/5c7a6e7fa47e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a6e/7fa/5c7a6e7fa47e1.jpg Другие страны После инцидента массовые разливы нефти наблюдаются в штате Байельса

По меньшей мере 50 человек пропали в без вести в результате взрыва нефтепровода на юге Нигерии. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, взрыв произошел в пятницу, в результате началась давка. После инцидента массовые разливы нефти наблюдаются в штате Байельса. Информации о закрытии трубопровода пока не поступало.

Nembe Creek trunk line – это нефтепровод, протяженностью 97 км. Его добыча составляет около 150 тыс. баррелей в сутки. Трубопровод расположен в районе дельты реки Нигер.

Ранее сообщалось, что в Нигерии взрыв и последующий пожар на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации в штате Абия на в юго-востоке страны унесли жизни.​

​​​​​​Также мы писали, что на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.

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Тег Нигерия, взрыв, нефтепровод

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Источник:

ТАСС

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