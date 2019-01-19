Масштабный взрыв в Мексике: появилось видео с места гибели десятков людей

В сети опубликовано видео с места взрыва на трубопроводе в Мексике

Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике унес жизни десятков людей. Фото: AFP

Масштабный взрыв в Мексике: появилось видео с места гибели десятков людей //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2e1/2f7/5c42e12f784fc.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2e1/2f7/5c42e12f784fc.jpg 2019-01-19T10:46:00+02:00 Другие страны В сети опубликовано видео с места взрыва на трубопроводе в Мексике

В сети появилось видео с места взрыва на трубопроводе в Мексике, где возник мощный пожар и погибли не менее 21 человека, а ранения получили более 70.

По данным издания El Universal, перед взрывом у места врезки на трубопроводе собрались более 350 местных жителей, чтобы собрать в бидоны и канистры топливо.

Пожарные расчеты долгое время не могли справиться с огнем на месте взрыва, однако в итоге смогли потушить возгорание, сообщил губернатор региона Омар Файяд в своем Twitter.

"Пожар в Тлауэлильпане потушен. Мы оказываем всю необходимую помощь раненым и пострадавшим семьям", – говорится в его сообщении.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо. Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США, были жертвы.

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