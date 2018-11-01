"Большая вода" в Парагвае: идет массовая эвакуация жителей столицы

Сегодня, 19:21

Власти страны отдали распоряжение эвакуировать людей из-за резкого скачка уровня воды в главной реке страны из-за дождей

Фото: AFP
Фото: AFP

Более десяти тысячам жителей парагвайской столицы, города Асунсьон, пришлось покинуть свои дома из начавшегося наводнения.

Как передает Floodlist, власти страны отдали распоряжение эвакуировать людей из-за резкого скачка уровня воды в главной реке страны – Парагвай.

За две недели вода, начиная с 12 октября, поднялась с 4,5 м до 5,61 м, что уже само по себе на 11 см больше критического уровня.

Но и это не конец. На фоне непрекращающихся дождей метеорологи прогнозируют, что к 19 ноября уровень воды может достигнуть 5,9 м.

Самый высокий уровень был зарегистрирован в декабре 2015 года – 7 м. Тогда из прилегающих районов были эвакуированы более 50 тыс человек.

Напомним, что от стихийных бедствий страдают и другие страны. Например, погодные аномалии привели к сбоям в работе коммунальных служб, а также человеческим жертвам в Италии, Испании и Франции.

Также сообщалось, что в испанских регионах Астурия, Кантабрия и Галисия уже объявлен "оранжевый" уровень опасности – здесь местами выпало до метра снега.

Кроме того, как мы писали, в Италии ущерб от стихийных бедствий, которые обрушились на Апеннины на прошлой неделе, оценили в 150 млн долларов.
Парагвай, потоп, эвакуация, наводнение, катаклизмы, стихийное бедствие, Латинская Америка
Источник:

"Сегодня"

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