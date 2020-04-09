Борис, борись: сотни жителей Великобритании вышли на улицы чтобы поддержать больного премьер-министра

Вся Великобритания болеет за своего премьер-министра Бориса Джонсона, больного коронавирусом. Уже трое суток глава британского правительства находится в реанимации. Он попал туда после того, как после нескольких дней лечения дома ему стало хуже. Как чувствует себя Джонсон теперь и почему ему ежедневно аплодируют сотни англичан?

"Борис боец", "Борис прорвется", "Королева прислала слова поддержки" – с начала недели передовицы британских газет посвящены новостям о состоянии премьер-министра. Коллеги-политики шлют ему ободряющие телеграммы и желают здоровья в телеэфире.

Тереза Мэй, бывшая глава правительства Великобритании:

"Это ужасно. Трудное время для него и того, кто с ним рядом. Но я желаю Джонсону быстрого и полного выздоровления".

А Дональд Трамп даже поручил ведущим американским медикам, чтобы те присоединились к лечению английского премьера.

"Я попросил об этом две очень хорошие компании, чтобы они держали связь с Лондоном", – заявил президент США.

Болеют за здоровье Джонсона и рядовые англичане. Поддерживают плакатами и даже аплодисментами. Сотни людей в разных городах Великобритании выходят на улицу и хлопают в ладоши. Чтобы Борис Джонсон быстрее справился с болезнью. Овации британскому премьеру устроила и звездная семья футболиста Дэвида Бекхэма. И даже местная полиция.

Сейчас пятидесяти пяти летний политик чувствует себя хорошо, рассказывают английские чиновники. Хотя до сих пор в реанимации.

Эд Аргар, министр здравоохранения Великобритании:

"Ему дают кислород, но он не требует механической вентиляции легких. Сейчас Джонсон в стабильном состоянии и хорошем настроении".

В медучреждение Бориса Джонсона перевели в минувшее воскресенье, когда ему стало хуже после десятидневного лечения от коронавируса дома.

Напомним, ранее сообщалось, что спустя всего неделю после того, как в мире зарегистрировали миллионного пациента, количество человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, во всем мире превысило 1,5 миллиона.

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