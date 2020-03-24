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Борис Джонсон объяснил британцам, что надо отвечать друзьям на предложение встретиться

24 марта, 20:34

Сергей Пономаренко

По мнению премьера, во время карантина на такие предложения надо говорить «нет»

Выступивший с обращением к гражданам Великобритании Борис Джонсон рекомендует жителям страны не встречаться с друзьями.

Великобритания до последнего отказывалась ограничивать массовые мероприятия и закрывать школы, но все-таки прибегла к жесткому сценарию. Жители смогут ходить в магазины за самыми необходимыми товарами, причем делать это необходимо как можно реже. Один раз в день разрешается покинуть дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Запрещено собираться группами больше двух человек, если речь не идет о людях, проживающих вместе.

"Я даю британцам очень просто инструкцию: вы должны оставаться дома. Потому что критически важно для нас – остановить распространение болезни между домохозяйствами. Вы не должны встречаться с друзьями. Даже если они предложат – скажите "нет", – обратился к гражданам страны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Великобритания карантин коронавирус Борис Джонсон

Источник: Сегодня

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