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Босния приняла закон: отказалась от оккупации Луны

19 января, 03:05

В законе идет речь об обязательстве не применять ядерное оружие в космосе

/ Фото: Pexels

Босния и Герцеговина приняла закон, которым она обязалась не оккупировать Луну и другие небесные тела, а также не применять ядерного оружия в космосе.

Парламент страны ратифицировал международный договор о принципах, регулирующих деятельность в области разведки и использования космоса, сообщает Radio Slobodna Evropa.

В договоре указано, что Вселенная, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению на основании претензий на суверенитет. Также она не может быть присвоена путем оккупации или любыми другими средствами.

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Преимущества ратификации договора будут заключаться в том, что космонавты этой страны смогут использовать оборудование и космические аппараты во время работы в космосе.

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Некоторые законодатели считают, что это международное соглашение не является приоритетом., а большинство депутатов даже не знали, что документ обязывает страну не занимать Луну и другие небесные тела.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что компания Илона Маска SpaceX успешно запустила на орбиту Земли двухступенчатую ракету Falcon 9 с 60 мини-спутникам, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск прошел с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Видео: Reuters

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Босния Луна оккупация ядерное оружие Босния и Герцеговина

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