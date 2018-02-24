Бойня в Восточной Гуте, спонсоры Собчак и главные враги США: ТОП-5 событий уходящей недели

Всю неделю силы Асада и России бомбят анклав сирийских повстанцев вблизи Дамаска, а Ксения Собчак рассказала, кто дал деньги на выборы

Cайт "Сегодня" собрал для вас ТОП-5 самых важных новостей мировой политики уходящей недели.

Бойня в Восточной Гуте

Авиация сирийского диктатора Башара Асада и российские ВКС возобновили масштабные бомбардировки, территорий, которые контролируют повстанцы. Под огнем оказался анклав сирийских повстанцев в районе Восточной Гуты вблизи Дамаска. Авиаудары продолжаются уже шесть дней. По данным Сирийского центра прав человека, погибли по меньшей мере 416 человек, более 2100 человек получили ранения.

Из-за того, что более десяти больниц попали под авиаудары, лечить раненых практически невозможно.

Всего в Восточной Гуте проживают около 400 000 человек.

Спасатели и местные заявляют, что вертолеты сирийской армии сбрасывают на рынки и медицинские центры "бочковые бомбы" – нефтяные цистерны, в которых заложены взрывчатка и шрапнель.

По этой причине Совет Безопасности ООН требует 30-дневного прекращения огня по всей стране, чтобы позволить оказанию чрезвычайной помощи и медицинской эвакуации.

В свою очередь, Россия – главный союзник властей Сирии отметила, что может поддержать 30-дневное перемирие, но оно не коснется исламистских боевиков. РФ утверждает, что авиаудары по Восточной Гуте направлены на уничтожение террористов, а не вытеснение повстанцев.

Дамаск и Москва отрицают бомбардировки гражданских районов и обвиняют повстанцев в том, что те используют мирных жителей в качестве живого щита.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже призвала положить конец "бойне" в восточной Гуте.

Спонсоры Собчак

Кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак огласила список спонсоров своей избирательной кампании.

"Сегодня мы открываем вам только тех людей, которые согласились быть названными и быть открытыми. Огромное им спасибо, что они разрешили это сделать", – сказала Собчак.

Она сообщила, что спонсорами ее кампании стали президент инвестиционного фонда Legacy Square Capital, президент Шахматной федерации Москвы, экс-президент концерна "Росэнергомаш" Владимир Палихата; "тот самый человек, для встречи с которым ей пришлось полететь на Бали", предприниматель Александр Росляков; основатель компании Yota, соучредитель института "Стрелка" Сергей Адоньев.

Кроме того, в числе спонсоров кампании девелопер, совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов и его жена, дизайнер Яна Расковалова; основатель компании "Новые энергетические системы" Анатолий Цибулевский, а также владелец журнала Forbes в России Александр Федотов.

Она отметила, что реальный список спонсоров кампании значительно больше, и огласила она только тех, кто дал на это согласие.

Напомним, ранее телеканал RTVI со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что Ксения Собчак пойдет на выборы президента России. В Кремле, по данным канала, Собчак готовят ту же роль, которую сыграл на выборах 2012 года миллиардер Михаил Прохоров. Прохоров получил 7,98% голосов, Собчак может набрать 8-9% при правильной предвыборной кампании, заявил источник RTVI.

Главные враги американцев

Более половины жителей США считают главным врагом страны Северную Корею. Так высказались 51% из всех опрошенных. Опрос проводил институт исследования общественного мнения Gallup.

Этот показатель вырост почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Тогда КНДР считали врагом только 16%.

К такому результату привело обострение отношений между странами. Так, северокорейские СМИ неоднократно называли Трампа "психопатом". Президент США Дональд Трамп называл КНДР "адом, который не заслуживает ни один человек", а лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

Второе место получила Россия – у нее 19% голосов. В 2016 году их было 15%. Третье место занимает Китай – 11% и Иран – у него 7%.

Еще 2% считают, что главным врагом США являются сами США, столько же опрошенных назвали главным врагом Ирак.

Атака смертника на посольство США

В ночь на четверг, 22 февраля, на посольство США в Черногории было совершено нападение. Неизвестный бросил гранату на территорию дипломатического представительства, после чего покончил жизнь самоубийством.

Как выяснилось, смертником оказался бывшим солдатом, которого когда-то наградил экс-президент Сербии Слободан Милошевич после бомбардировок НАТО Сербии и Черногории в 1999 году.

СМИ сообщают, что многие люди в Черногории против вступления страны в НАТО из-за воздушной войны, которую вел Альянс, чтобы остановить войну в Косове, когда Черногория была частью Югославии.

Задачи для Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен быть готов к растущему политическому и экономическому давлению.

"Я убеждена, что, в первую очередь, мир не ждет нас – ни нас как Германию, ни нас как Европу, во-вторых, более чем когда-либо нам нужны ответы Европы на давление и на масштабные вопросы нашего времени", – заявила канцлер.

Она добавила, что эта тема должна стать "лейтмотивом" саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС уделять больше внимания сдерживанию беженцев на внешних границах ЕС.

"Что касается идей, то должны быть установлены определенные условия. Я бы просил постоянно не фокусироваться на беженцах. Потому что солидарность – это нечто большее, чем прием беженцев", – отметил австрийский канцлер.

По словам Курца, целью ЕС должна быть остановка мигрантов на внешних границах ЕС, а не дискуссии об их распределении.