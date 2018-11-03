Бразилия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим

Болсонару обещал переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим по примеру США еще во время предвыборной кампании

Новый президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что планирует перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом он написал в своем Twitter.

В этой же соцсети премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал решение Болсонару "историческим, верным и замечательным шагом".

Болсонару обещал переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим по примеру США еще во время предвыборной кампании.

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Бразилия станет третьей страной в мире после США и Гватемалы, которая перенесла свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. О намерении перенести посольство также заявляли власти Чехии и Австралии. Перенес посольство в Иерусалим, однако потом отказался от этого шага Парагвай.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.