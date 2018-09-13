Чехия решила перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Сегодня, 00:44

Согласно заявлению, первым шагом в этом направлении станет открытие Чешского дома в Иерусалиме

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Власти Чехии объявили о решении перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Radio Praha.

Согласно заявлению, первым шагом в этом направлении станет открытие Чешского дома в Иерусалиме.

Решение по переносу дипломатического представительства было принято на совещании президента Чехии Милоша Земана, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, председателя нижней палаты парламента, министра иностранных дел и министра обороны.

Тем временем, Парагвай принял решение перенести свое посольство в Израиле обратно в Тель-Авив, отменив решение бывшего президента Орасио Картеса о переносе дипломатического представительства в Иерусалим. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство Израиля в Парагвае.

Парагвай стал третьей страной, переносящей посольство из Тель-Авива. 14 мая в Иерусалиме прошла торжественная церемония открытия посольства США, через два дня после этого, 16 мая, в этом городе открылась дипмиссия Гватемалы.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.
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