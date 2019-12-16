Бразилия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим: подробности

Об этом намерении заявил сын бразильского президента

/ Фото: Pixabay

Бразилия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил сын бразильского президента Жаира Болсонару Эдуарду, сообщает The Jerusalem Post.

"Как говорил мой отец, это обещание – в силе. Он перенесет посольство в Иерусалим", – заявил он.

Эдуарду отметил, что в этом нет ничего необычного и "это логичный и нормальный шаг".

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"Мы хотим переехать в Иерусалим, чтобы, в частности, подать пример Латинской Америке", – добавил он.

Не так давно во время выступления на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц заявил, что всем государствам мира следует признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свои посольства.

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Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручилперенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Кроме того, ранее Дональд Трамп заявил, чтоСША прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

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