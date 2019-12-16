Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,5
26,26

Бразилия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим: подробности

16 декабря, 08:48

Об этом намерении заявил сын бразильского президента

/ Фото: Pixabay

Бразилия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил сын бразильского президента Жаира Болсонару Эдуарду, сообщает The Jerusalem Post.

"Как говорил мой отец, это обещание – в силе. Он перенесет посольство в Иерусалим", – заявил он.

Эдуарду отметил, что в этом нет ничего необычного и "это логичный и нормальный шаг".

Реклама

"Мы хотим переехать в Иерусалим, чтобы, в частности, подать пример Латинской Америке", – добавил он.

Не так давно во время выступления на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц заявил, что всем государствам мира следует признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свои посольства.

В тренде
США накажут Россию за религиозные преследования в Крыму и на Донбассе: в Конгрессе появился важный документ
Конгресс США

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручилперенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Кроме того, ранее Дональд Трамп заявил, чтоСША прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Бразилия Израиль заявление посольство перенос иерусалим

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих
Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающихTravel
Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка
Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленкаFun
Кобра-мутант с двумя головами удивила работника лесного хозяйства: фото
Кобра-мутант с двумя головами удивила работника лесного хозяйства: фотоFun
Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу
Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногуFun
38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери
38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочериFun
В Беларуси протестуют против объединения с Россией: фото и видео
В Беларуси протестуют против объединения с Россией: фото и видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...