Израиль в ООН призвал признать Иерусалим своей столицей

Министр иностранных дел Израиля поблагодарил президента США за перенос американского посольства

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Всем государствам мира следует признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свои посольства. Такое мнение во время выступления на Генеральной ассамблее ООН высказал министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц, сообщает Укринформ.

"Я призываю все государства следовать примеру США и признать Иерусалим столицей Израиля", – сказал Катц.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за перенос американского посольства в Иерусалим.

"Никто не сможет отделить еврейский народ от его исторической родины и никому не удастся отделить нас от Иерусалима, нашей вечной столицы", – подчеркнул дипломат.

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Ранее сообщалось, что Европейские государства не собираются переносить свои дипломатические представительства в Иерусалим.

Заявление прозвучало спустя сутки после решения США об упразднении своего консульства в Иерусалиме, которое занималось проблемами палестинцев, и его объединении с новым американским посольством в этом городе.

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Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручилперенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, чтоСША прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

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