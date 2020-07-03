Британские истребители и самолет Джонсона вылетели на перехват российского борта

Британские истребители Eurofighter Typhoon и самолет-заправщик Voyager, которым пользуются премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и члены королевской семьи, были подняты навстречу самолету ВКС России. Об этом заявила пресс-служба Королевских ВВС Великобритании.

Реклама

"Истребители вылетели сегодня с базы Лоссимут в Шотландии, чтобы проследить за полетом российского самолета дальнего действия в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии", — говорится в сообщении. Российский самолет изменил курс при приближении к британскому району.

Для оказания содействия британским истребителям с авиабазы Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир был также поднят многоцелевой заправщик Voyager. Для этих целей был использован борт ZZ336 — один из 14 британских заправщиков, который в 2016 году был переоборудован для использования в поездках руководства страны.

Когда ZZ336 не перевозит британских министров и членов королевской семьи, он продолжает эксплуатироваться ВВС Соединенного Королевства и по-прежнему может использоваться по своему основному назначению.

Реклама

Ранее самолет был перекрашен в цвета британского флага. Самолет стал снежно-белым, а на его хвосте появился рисунок в виде развевающегося флага. На это было потрачено 900 тыс. фунтов (почти 1,12 млн долларов – Ред.). Представители оппозиции раскритиковали правительство Джонсона за то, что средства британских налогоплательщиков были использованы на перекраску самолета.

В Минобороны РФ продолжают уверять, что российские самолеты совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами.

Ранее сообщалось, что два российских Су-35 перехватили американский самолет над Средиземным морем.

Видео: t.me/milinfolive

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама