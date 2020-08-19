Бывший кандидат в президенты Беларуси Цепкало покинул Украину

Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало, не допущенный к выборам президента республики и сбежавший из страны сначала в Россию, а затем в Украину, вечером 18 августа вылетел вместе с семьей из Киева в Варшаву. Об этом сообщили ряд российских СМИ.

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"Была задержка, я должен был прилететь в Варшаву в три часа дня сегодня, но из-за некоторых технических моментов мы вылетаем только сейчас", – заявил он.

Причем вначале белорусского оппозиционера не хотели пускать на борт самолета польской авиакомпании.

"Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу", - прокомментировал Цепкало.

По его словам, у него и всех членов его семьи имеются действующие шенгенские визы, а также письмо главного санитарного врача Польши, разрешающее не отбывать карантин.

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Напомним, ранее оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало в эфире одного из телеканалов повторил тезисы кремлевской пропаганды по Донбассу, заявив, что там якобы ведется "гражданская война".

Он также заявлял, что очень сильно переживает из-за того, что происходит между Россией и Украиной: "Мы бы хотели, чтобы этот конфликт нормально решился, чтобы мы вошли в то положение, которое существовало до 2014 года".

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