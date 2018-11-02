Чего боятся в Кремле: экс-генсек НАТО рассказал о страхах Путина

Андерс Фог Расмуссен призывает говорить с Кремлем только на "языке силы", потому что только его Россия и понимает

Будучи лично знакомым с президентом России Владимиром Путиным, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен утверждает, что он боится Альянса.

"Я считаю, что Россия боится НАТО, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что не было никакой военной атаки на страну-члена НАТО. Мы можем чувствовать себя в безопасности", – сказал он "Польскому радио" 2 ноября.

В то же время он призвал сохранять санкции против России и не исключать их дальнейшее усиление, поскольку, по словам Расмуссена, единственным языком, который понимает Путин, является "язык силы".

На фоне этого он поддержал постоянное присутствие войск Североатлантического альянса в Польше, поскольку это может увеличить безопасность в регионе.

"Но в то же время я согласен, что это решение должно быть принято на основе единства всех союзников. Мы должны обсудить это со всеми", – добавил экс-генсек.

Он отметил странность того, что, хотя Россия является сейчас наибольшей угрозой для НАТО, у Альянса нет баз около этой страны.

Стоит отметить, что Фог Расмуссен уже не впервые заявляет о страхе Москвы перед НАТО. В июле он также призывал "показать России твердую руку".

Кроме того, ранее Путин предупреждал о "крайне негативной" реакции Кремля на возможное вступление Украины в НАТО.