Четвертая протестная ночь в Беларуси подошла к концу: как вели себя силовики

В Беларуси продолжаются протесты: тем временем акции в Минске в ночь на 13 августа завершились без очень экстремального противостояния, характерного для последних трех ночей после президентских выборов, – сообщает "Интерфакс".

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Белорусские СМИ и очевидцы сообщали о локальном противостоянии силовиков и протестующих, которые не перерастали в ожесточенные стычки. Этой ночью силовики, в основном, ограничивались присутствием в местах скопления протестующих.

Участники акций концентрировались около станций метро, скандировали ставшие уже привычными лозунги "Уходи" и "Верым, можам, пераможам!".

В микрорайоне Каменная Горка в Минске силовики применили слезоточивый газ, ранее там были сооружены баррикады из лавок и клумб и перекрыто несколько полос на проезжей части на выезд из города. Очевидцы также сообщали, что возле ТЦ "Магнит" на Петровщине людей разгоняли резиновыми пулями.

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В основном на улицах Минска собирались группы по несколько сот человек, которые рассеивались по мере приближения силовиков. Также участники акций на непродолжительное время перекрывали дорожное движение. После приближения ОМОНа они разбегались.

Как сообщалось, до этого в Беларуси уже три ночи подряд проходили жесткие стычки участников акций протеста с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержаны более 6 тыс. человек, в больницах находится более 250 пострадавших, один человек погиб.

Напомним, что задержанным украинским волонтерам в Минске предъявлены подозрения.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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