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Задержанным украинским журналистам в Минске предъявлены подозрения

13 августа, 03:31

Елена Вус Елена Вус

Их подозревают в участии в массовых беспорядках

В отношении задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева начато криминальное производство. Расследование начали по статье о массовых беспорядках.

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Об этом сообщает "Радио Свобода Беларусь" со ссылкой на белорусскую правозащитницу Татьяну Равьяку.

По словам белорусской правозащитницы Татьяны Равяки, украинцам Константину Равуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа.

"Они приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что несмотря на указание министра внутренних дел Беларуси подчиненным не трогать журналистов, в Минске силовики жестко задержали украинских работников пера Константина Реутского и Евгения Васильева, снимавших арест сотрудниками ГАИ мужчины, переходившего дорогу.

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Напомним, во время протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, фотокорреспондента агентства Associated Press.

А накануне выборов президента были задержаны силовиками и депортированы из Беларуси украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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