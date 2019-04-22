Число погибших из-за взрывов на Шри-Ланке достигло 262 человек
Еще 452 человека ранены в результате серии взрывов на Шри-Ланке
Минимум 262 человека погибли, еще 452 ранены в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке. Об этом сообщил в понедельник ланкийский новостной портал "Ньюсферст".
Ранее говорилось о 215 погибших и около 500 раненых.
На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.
По предварительным данным украинского МИД, граждан страны среди жертв либо потерпевших нет – украинским дипломатам об этом не сообщали. Также США подтвердили гибель американцев в терактах на Шри-Ланке.
Власти Шри-Ланки выяснили, кто был организатором серии взрывов, осуществленной в стране в пасхальное воскресенье. Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.
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