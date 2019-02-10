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Число погибших от контрафактного спиртного в Индии продолжает расти

Сегодня, 00:44

Больше всего жертв зафиксировано в больницах округа Сахаранпур — 66 человек

Фото: Getty Images
Число погибших от контрафактного спиртного в Индии продолжает расти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f59/a84/5c5f59a849326.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f59/a84/5c5f59a849326.jpg Другие страны Больше всего жертв зафиксировано в больницах округа Сахаранпур — 66 человек

Число погибших в результате отравления поддельным спиртным в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии достигло 92 человек. Об этом сообщает в субботу информационный портал OneIndia ("Уаниндиа").

Ранее сообщалось о 70 погибших.

По информации индийских СМИ, жители нескольких соседних деревень из округа Харидвар штата Уттаракханд и округа Сахаранпур штата Уттар-Прадеш собрались в минувший четверг вечером на поминки в деревне Балапур, где употребляли контрафактный алкоголь. Вскоре после этого многие участники мероприятия почувствовали себя плохо и начали терять сознание.

Больше всего жертв зафиксировано в больницах округа Сахаранпур — 66 человек. Полиция задержала пятерых подозреваемых в торговле некачественным спиртным.

Напомним, в сентябре 2018 года в Иране 290 человек отравились спиртными напитками, 24 – погибли. Отравление алкоголем были зафиксированы в провинциях Кохкилуйе-и-Бойер-Ахмад, Хормозган и Хорасан.

Ранее ученые Вашингтонского университета опровергли мнение, что умеренное употребление алкоголя является безопасным для здоровья. Исследователи показали, что в 2016 году три миллиона смертей были связаны с употреблением алкоголя, при этом 12 процентов из этого числа приходится на мужчин в возрасте 15-49 лет. По словам ученых, в работе были выявлены убедительные корреляции между выпиванием и повышением риска преждевременной смерти, рака и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Тег Индия, отравление, жертвы, алкоголь, поминки, контрафакт

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