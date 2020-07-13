Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Со стороны Азербайджана погибли три человека

Число азербайджанских военных, погибших в результате боев на границе Арменией, увеличилось до трех.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что еще один солдат умер в больнице, получив в ходе конфликта тяжелые ранения.

Точной информации о жертвах с армянской стороны нет.

Также в Баку сообщили о новом обострении ситуации на границе с Арменией.

Реклама

Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обострении обстановки на границе с Арменией. Соответствующая информация размещена на странице ведомства в Facebook.

"В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе на товузском направлении вновь обострилась. Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии. В ответ азербайджанская армия принимает адекватные меры", — говорится в сообщении.

В тренде Военный конфликт на границе Азербайджана и Армении: есть погибшие

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанская сторона обстреливает боевую позицию армянских вооруженных сил из миномета и танка.

"Азербайджанская сторона возобновила обстрел той же боевой позиции из миномета калибра 82 мм и танка", - написала Степанян на своей странице в Facebook.

Как известно, на азербайджано-армянской границе 12 июля днем вспыхнули боевые действия и артиллерийские обстрелы. При этом министерства обороны обеих стран озвучивают разные версии происходящего.

Реклама

Так, Азербайджан обвинил армянских военных в артиллерийском обстреле вопреки действующему режиму прекращения огня. В свою очередь Министерство обороны Армении утверждает, что его военные открыли огонь, когда группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу под прикрытием артиллерии.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В мае 1994 года был подписан режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном – с другой. Однако с тех пор в районе Карабаха постоянно происходят вооруженные столкновения. Последний раунд эскалации в Нагорном Карабахе завершился в прошлом году, оставив после себя жертвы как с одной, так и с другой стороны.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама