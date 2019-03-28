Число погибших в результате пожара в столице Бангладеш возросло до 19

Распространение огня удалось взять под контроль через четыре часа после начала пожара

Фото: AFP

Число погибших в результате пожара в столице Бангладеш возросло до 19 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce0/464/5c9ce04642c74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce0/464/5c9ce04642c74.jpg 2019-03-28T16:55:00+02:00 Другие страны Распространение огня удалось взять под контроль через четыре часа после начала пожара

Число жертв пожара в 22-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке возросло до 19. Об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на власти. Ранее сообщалось о семи погибших.

Как сообщала на своем сайте бангладешская газета "Дейли стар", пожар вспыхнул приблизительно в 13:00 по местному времени. Причина возгорания пока не установлена. На месте происшествия работают 25 пожарных расчетов, распространение огня удалось взять под контроль через четыре часа после начала пожара.

К спасательной операции подключены вертолеты ВВС.

Отметим, 19-этажный небоскреб в Дакке, в котором произошло возгорание, находится в престижном торговом районе Банани. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам.

Количество потерпевших может возрасти, поскольку очевидцы утверждают о том, как другие люди просили о помощи из окон.

На месте работают около двадцати пожарных расчетов, а также подразделения военно-морских и военно-воздушных сил. В частности, военные вертолеты помогают снимать людей с крыши, а также сбрасывают воду на горящее здание.





















Причины и прочие обстоятельства пожара неизвестны, кроме того, что огонь очень быстро распространился по зданию, из-за чего люди не успели покинуть помещения.

Напомним, в прошлом году в Баку также горел небоскреб - пожар в одном из самых высоких зданий города, известном как Trump Tower.

Мы также писали об обрушении 26-этажного дома в бразильском Сан-Паулу, которому предшествовал мощный пожар.

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