Число погибших в результате пожара в столице Бангладеш возросло до 19
Распространение огня удалось взять под контроль через четыре часа после начала пожара
Число жертв пожара в 22-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке возросло до 19. Об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на власти. Ранее сообщалось о семи погибших.
Как сообщала на своем сайте бангладешская газета "Дейли стар", пожар вспыхнул приблизительно в 13:00 по местному времени. Причина возгорания пока не установлена. На месте происшествия работают 25 пожарных расчетов, распространение огня удалось взять под контроль через четыре часа после начала пожара.
К спасательной операции подключены вертолеты ВВС.
Отметим, 19-этажный небоскреб в Дакке, в котором произошло возгорание, находится в престижном торговом районе Банани. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам.
Количество потерпевших может возрасти, поскольку очевидцы утверждают о том, как другие люди просили о помощи из окон.
На месте работают около двадцати пожарных расчетов, а также подразделения военно-морских и военно-воздушных сил. В частности, военные вертолеты помогают снимать людей с крыши, а также сбрасывают воду на горящее здание.
Причины и прочие обстоятельства пожара неизвестны, кроме того, что огонь очень быстро распространился по зданию, из-за чего люди не успели покинуть помещения.
Напомним, в прошлом году в Баку также горел небоскреб - пожар в одном из самых высоких зданий города, известном как Trump Tower.
Мы также писали об обрушении 26-этажного дома в бразильском Сан-Паулу, которому предшествовал мощный пожар.
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