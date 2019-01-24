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Число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло

Сегодня, 07:33

Личности большинства погибших уже установлены

Фото: AFP
Число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/88c/4d8/5c488c4d81ab3.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/88c/4d8/5c488c4d81ab3.jpg Другие страны Личности большинства погибших уже установлены

Во время антиправительственных протестов в Венесуэле погибли 16 человек. Об этом сообщает местное издание La Prensa de La.

Кроме того, по данным Центра мониторинга социальной конфликтностью, личности 13 погибших уже установили.

Ранее мы сообщали о двух погибших во время акций протеста. Отметим, что участники протестов недовольны политикой преемника Уго Чавеса – Николаса Мадуро, ведь страна оказалась на грани дефолта. 

Напомним, не так давно парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, объявил нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро и призвал ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в иностранных банках. Парламентарии намерены обратиться с соответствующим призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии.

Сайт "Сегодня" уже сообщал, что Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов, однако парламент Венесуэлы объявил нелегитимным его второй президентский срок.

Венесуэла, протесты, акции, погибшие, Мадуро

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