Число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло
Личности большинства погибших уже установлены
Во время антиправительственных протестов в Венесуэле погибли 16 человек. Об этом сообщает местное издание La Prensa de La.
Кроме того, по данным Центра мониторинга социальной конфликтностью, личности 13 погибших уже установили.
Ранее мы сообщали о двух погибших во время акций протеста. Отметим, что участники протестов недовольны политикой преемника Уго Чавеса – Николаса Мадуро, ведь страна оказалась на грани дефолта.
Напомним, не так давно парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, объявил нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро и призвал ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в иностранных банках. Парламентарии намерены обратиться с соответствующим призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии.
Сайт "Сегодня" уже сообщал, что Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов, однако парламент Венесуэлы объявил нелегитимным его второй президентский срок.
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