Число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло

Личности большинства погибших уже установлены

Фото: AFP

Число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/88c/4d8/5c488c4d81ab3.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/88c/4d8/5c488c4d81ab3.jpg 2019-01-24T07:33:00+02:00 Другие страны Личности большинства погибших уже установлены

Во время антиправительственных протестов в Венесуэле погибли 16 человек. Об этом сообщает местное издание La Prensa de La.

Кроме того, по данным Центра мониторинга социальной конфликтностью, личности 13 погибших уже установили.

Ранее мы сообщали о двух погибших во время акций протеста. Отметим, что участники протестов недовольны политикой преемника Уго Чавеса – Николаса Мадуро, ведь страна оказалась на грани дефолта.

Напомним, не так давно парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, объявил нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро и призвал ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в иностранных банках. Парламентарии намерены обратиться с соответствующим призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии.

Сайт "Сегодня" уже сообщал, что Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов, однако парламент Венесуэлы объявил нелегитимным его второй президентский срок.

Вы сейчас просматриваете новость " Число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...