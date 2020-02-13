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Число заболевших в результате вспышки коронавируса в Китае превысило 48 тысяч человек

13 февраля, 02:58

Из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель

/ Фото: REUTERS/Kham

Число заболевших в результате вспышки нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 48,2 тыс. человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель. Об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона. По обновленным данным, официальный уровень смертности составил 2,7% вместо 3,2% днем ранее.

Ранее региональные власти проинформировали о более 33,3 тыс. заболевших, 1068 жертвах и 2639 выздоровевших.

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Как отмечается в распространенном комитетом заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения заболевания, превысило 32,9 тыс. человек. На втором и третьем месте — Сяогань и Хуанган, где число заболевших составило порядка 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.

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Кроме того, в провинции насчитывается более 9 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Под наблюдением медиков также находятся свыше 77,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Ранее "Сегодня" сообщали, что дипломаты рассказали о состоянии двух зараженных коронавирусом украинцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай вирус коронавирус

Источник: ТАСС

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