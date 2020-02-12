Дипломаты рассказали о состоянии двух зараженных коронавирусом украинцев

Фото: China Daily via REUTERS

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что состояние двух госпитализированных украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у побережья Японии, удовлетворительное. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Оба, и мужчина, и женщина, сейчас находятся в больницах Токио. Состояние удовлетворительное. Находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь. У госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет. Женщина чувствует себя как при обычном гриппе", - сказал Погорельцев.

По его словам, новых случаев инфицирования среди граждан Украины на этом судне в настоящее время не зафиксировано.

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Напомним, на борту карантинного судна Diamond Princess находятся 25 граждан Украины – все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 – пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

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Также сообщалось, что пятерых украинцев проверяют на коронавирус в Украине.

Напомним, новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название. Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

Напомним, что в то время как в Китае число случаев заражения превысило 44 тысячи.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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