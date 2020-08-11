Число зараженных коронавирусом в Канаде увеличилось до 120 тысяч

Число инфицированных коронавирусом в Канаде достигло 120 132. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, – пишет ТАСС.

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Ведомство представило данные о 681 новом случае заражения.

В общей сложности в стране зарегистрирован 8 987 летальный исход, за последние 24 часа умерли еще 6 пациентов с коронавирусом. Ранее в Минздраве сообщили, что свыше 90% умерших — люди старше 60 лет. Полностью вылечились более 106,3 тыс. человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (60 627) и Онтарио (40 161). Тестирование на коронавирус прошли свыше 4,5 млн человек.

29 июня премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала. По его словам, страна готова к возможной второй волне пандемии. Как подчеркнул премьер, статистика показывает постоянное снижение числа заразившихся и умерших из-за коронавируса, а в некоторых регионах вообще больше не фиксируются такие случаи.

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Ранее сообщалось, что в Канаде за сутки коронавирусом заразилось более 500 людей.

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