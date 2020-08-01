В Канаде за сутки коронавирусом заразилось более 500 людей

Число инфицированных коронавирусом в Канаде за последние сутки возросло на 513, до 115 612. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, – пишет ТАСС.

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В общей сложности в стране зарегистрированы 8 935 летальных исходов, за последние 24 часа умерли 6 пациентов с коронавирусом. Свыше 90% умерших — люди старше 60 лет. Выздоровели более 101,2 тыс. человек.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (59 312) и Онтарио (39 202). Тестирование на коронавирус прошли более 4 млн человек.

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29 июня премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала. По его словам, страна готова к возможной второй волне пандемии. Как подчеркнул премьер, статистика показывает постоянное снижение числа заразившихся и умерших из-за коронавируса, а в некоторых регионах вообще больше не фиксируются такие случаи.

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