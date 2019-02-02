Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 121

Вчера, 18:22

Личности 93 жертв уже установлены

Фото: AFP
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 121 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f0a/0cc/5c4f0a0cca20a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f0a/0cc/5c4f0a0cca20a.jpg Другие страны Личности 93 жертв уже установлены

Количество погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 121 человека. Об этом сообщил в субботу телеканал Globo со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия.

Личности 93 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 226 человек.

Ранее сообщалось о 115 жертвах трагедии. Кроме того, с места происшествия были опубликованы шокирующие видео.

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в минувшую пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Бразилия, жертвы, плотина, дамба, прорыв

Вы сейчас просматриваете новость " Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 121". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прорыв дамбы в Бразилии: опубликовано шокирующее видео

Вчера, 04:22

На кадрах видно, как растекаются потоки грязи, а рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону бедствия

Жертв прорыва дамбы в Бразилии становится все больше

1 февраля, 23:33

Число погибших на данный момент составляет 115 человек, личности 71 из них установлены

Трагедия в Бразилии: число жертв продолжает расти

31 января, 23:17

Число погибших на данный момент составляет 110 человек, личности 71 из них установлены

Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии приблизилось к сотне

31 января, 01:39

Личности 57 из них установлены

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии превысило 80

30 января, 01:24

Личности 46 жертв уже установлены

Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв растет

29 января, 00:22

Личности 35 погибших опознаны, и 382 человека удалось спасти

Трагедия в Бразилии: число жертв прорыва плотины снова выросло

28 января, 15:59

Спасатели нашли еще двух погибших, но всего их может быть куда больше – около трех сотен человек остаются пропавшими

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло

28 января, 02:20

Ожидается, что число погибших будет увеличиваться

Более 180 человек были спасены в районе прорыва дамбы в Бразилии

26 января, 04:03

Число пропавших без вести в результате ЧП составляет около 150 человек

Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали полсотни человек

26 января, 01:38

Президент Бразилии Жаир Болсонару в «Твиттере» выразил сожаление в связи с произошедшим

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

Вчера, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади