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Число жертв тайфуна в Японии возросло до 80

20 октября, 23:29

Десять человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений и ливней

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

В Японии количество погибших от тайфуна "Хагибис" возросло до 80 человек.

Ранее сообщалось о77 жертвах стихии.

Об этом сообщает Kyodo.

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"В воскресенье число погибших от тайфуна "Хагибис", который вызвал масштабные наводнения в Японии возросло до 80. Поисковые работы еще не завершены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что десять человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений и ливней.

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Фото: Getty Images

По данным Агентства по ликвидации пожаров и стихийных бедствий Японии, количество затопленных и поврежденных из-за тайфуна домов составляет 56 тысяч 753, что превысило показатель в 51 тысячу поврежденных зданий вследствие ливней прошлого года на западе Японии, в результате которых погибло более 200 человек.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о катастрофических последствиях тайфуна "Хагибис" : по крайней мере 10 человек, числятся пропавшими без вести, более 340 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Около ста тысяч частных домов и квартир в центральном и северо-восточном регионах по-прежнему остаются без водоснабжения.

Видео: Reuters

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Япония жертвы тайфун ливни стихийные бедствия наводнения

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