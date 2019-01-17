Число жертв теракта в отеле Найроби возросло до 21
Еще 50 человек пропали без вести
Количество жертв в результате нападения террористов на отель DusitD2 в столице Кении Найроби возросло до 21. Об этом сообщает AP.
"Число убитых в комплексе DusitD2 увеличилось с обнаружением еще шести тел на месте происшествия и смертью раненого полицейского", - говорится в сообщении.
Ранеными остаются 28 человек. Они находятся в больнице.
Два человека, обвиняемые в содействии теракту, были арестованы. Также власти утверждают, что все террористы уничтожены и высококлассный гостиничный комплекс полностью зачищен.
"Мы будем искать каждого человека, который участвовал в финансировании, планировании и исполнении этого отвратительного акта", - заявил президент страны Ухуру Кениата.
Среди жертв 16 кенийцев, американец, британец и трое людей африканского происхождения. Их национальность полиция еще не установила.
Ранее сообщалось, что в результате атаки боевиков на один из гостиничных комплексов в Найроби (Кения)погибло около 15 человек и еще как минимум 30 получили ранения.
Напомним, 15 января в столице Кении Найроби была совершена террористическая атака на гостиничный комплекс Dusit. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.
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