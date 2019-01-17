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Число жертв теракта в отеле Найроби возросло до 21

Сегодня, 01:40

Еще 50 человек пропали без вести

Фото: AFP
Число жертв теракта в отеле Найроби возросло до 21 https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/fc0/856/5c3fc08561ca1.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/fc0/856/5c3fc08561ca1.jpg Другие страны Еще 50 человек пропали без вести

Количество жертв в результате нападения террористов на отель DusitD2 в столице Кении Найроби возросло до 21. Об этом сообщает AP.

"Число убитых в комплексе DusitD2 увеличилось с обнаружением еще шести тел на месте происшествия и смертью раненого полицейского", - говорится в сообщении.

Ранеными остаются 28 человек. Они находятся в больнице.

Два человека, обвиняемые в содействии теракту, были арестованы. Также власти утверждают, что все террористы уничтожены и высококлассный гостиничный комплекс полностью зачищен.

"Мы будем искать каждого человека, который участвовал в финансировании, планировании и исполнении этого отвратительного акта", - заявил президент страны Ухуру Кениата.

Среди жертв 16 кенийцев, американец, британец и трое людей африканского происхождения. Их национальность полиция еще не установила.

Ранее сообщалось, что в результате атаки боевиков на один из гостиничных комплексов в Найроби (Кения)погибло около 15 человек и еще как минимум 30 получили ранения.

Напомним, 15 января в столице Кении Найроби была совершена террористическая атака на гостиничный комплекс Dusit. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.

Кения, теракт, отель, найроби, захват заложников

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