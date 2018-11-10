Число жертв теракта в Сомали стремительно возросло

Сегодня, 15:11

Некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате трех взрывов в столице Сомали Могадишо количество жертв возросло до 39, еще 40 человек ранены. Об этом сообщает Reuters в субботу, 10 ноября, со ссылкой на местную полицию.

"Мы подтвердили смерть 39 человек, еще 40 ранены в результате вчерашних взрывов", – сообщил представитель полиции Мухаммед Хуссейн.

По его словам, число погибших может увеличиться, потому что некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести.

Напомним, в Сомали смертники взорвали начиненные взрывчаткой автомобили возле отеля в столице Сомали Могадишо. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Также мы писали о том, что боевиками террористической группировки "Аш-Шабаб" 1 апреля, совершено нападение на военную базу, где размещались силы Миссии Африканского союза в Сомали.

Кроме того, в результате мощнейших за всю историю Сомали терактов, которые произошли в Могадишо 14 октября 2017 года, погибло более 300 человек, сотни получили ранения. Сомали обвинило в теракте экстремистскую группировку аль-Шабаба, связанную с аль-Каидой.
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