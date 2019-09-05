Число жертв урагана на Багамах увеличилось до 20 человек – СМИ

Флорида в преддверии урагана / Фото: AFP

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах составляет не менее 20 человек. Об этом сообщила американская газета The Miami Herald.

По ее данным, новые оценки числа погибших озвучил министр здравоохранения Багамских островов Дуэйн Сандз.

Реклама

По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 000 человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на острове Большой Багама и соседних Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/с смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/с.

Напомним, что ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на его пике мощность "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но накануне он ослаб до четырех баллов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама