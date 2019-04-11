Что происходит в Судане: репортаж из Хартума

Люди собираются возле штаб-квартиры главного командования армии и президентского дворца

















Тысячи граждан Судана заполонили улицы Хартума, празднуя предполагаемое смещение военными президента страны Омара аль-Башира и переход власти к армии. Как сообщает в четверг в прямом эфире телеканал "Аль-Джазира", к президентскому дворцу прибывает военный транспорт.

Арабские телеканалы показывают толпы людей на улицах Хартума, в руках у многих флаги страны, они скандируют лозунги в поддержку армии, кричат, что "режим пал".

Люди собираются возле штаб-квартиры главного командования армии и президентского дворца, толпы передвигаются пешком или на машинах по улицам города в направлении центральных районов. Данных о массовых столкновениях или беспорядках нет. В соцсетях появляются сообщения о единичных инцидентах и локальных перестрелках, но пока они не получают документальных подтверждений.

Между тем, по ТВ и в соцсетях сообщается, что на улицах Хартума нет полиции, патрулирование осуществляют военнослужащие, введена бронетехника. Основные трассы в городе также контролируются армией, курсирует военный транспорт. Армия взяла под контроль теле- и радиостанции, закрыт международный аэропорт Хартума.

По информации телеканала "Аль-Хадас", под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные лица из числа окружения президента Омара аль-Башира. Сообщается, в частности, о задержании руководителя президентской гвардии, а также экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна. Под стражей руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

Ранее поступила информация о том, что военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год. По неподтвержденной информации, группа военных совершила переворот в стране, отстранив президента от власти и освободив со всех занимаемых постов. В ближайшее время ожидается официальное заявление армии страны по государственному телевидению и радио. Некоторое время назад в Хартуме началось закрытое заседание главного командования армии уже без участия аль-Башира.

О местонахождении самого Омара аль-Башира пока точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными, которые совершили в стране переворот. Появлялась также информация о том, что он покинул страну. Однако, по данным источников "Аль-Хадас", его самолет был задержан в среду вечером в аэропорту Хартума, когда аль-Башир пытался вылететь в одну из соседних стран.

По данным Reuters, президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста.

С декабря в Судане не стихают массовые волнения, вызванные недовольством жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. 23 февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год для принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса. Парламент позднее сократил срок действия режима ЧП до полугода.

Аль-Башир пришел к власти в 1993 году в результате военного переворота. Очередные президентские выборы в стране запланированы на 2020 год. Изначально аль-Башир не планировал участвовать в выборах, но правящий Национальный конгресс, лидером которого он является, заявил о намерении поддержать его кандидатуру.

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