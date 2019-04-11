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В Судане военные решили захватить власть: появились первые подробности

Сегодня, 08:41

На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии, происходит передислокация бронетехники

Фото: AFP
В Судане военные решили захватить власть: появились первые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ed3/525/5caed3525f3c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ed3/525/5caed3525f3c2.jpg Другие страны На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии, происходит передислокация бронетехники

В Судане, где ранее было введено чрезвычайное положение, Военный совет готовится взять власть в стране сроком на год. Об этом сообщил местный новостной портал "Баж-ньюс". По неподтвержденной информации, группа военных совершила переворот в стране, отстранив президента Омара аль-Башира от власти и освободив со всех занимаемых постов.

В ближайшее время ожидается официальное заявление армии страны по государственному телевидению и радио. Некоторое время назад в Хартуме началось закрытое заседание главного командования армии без участия аль-Башира.

На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии, происходит передислокация бронетехники. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума.

Тем временем поступает информация об аресте представителей руководства Судана. Как сообщил в четверг телеканал "Аль-Хадас", под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные лица из числа окружения президента Омара аль-Башира.

Сообщается, в частности, о задержании руководителя президентской гвардии, а также экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна.

Ранее сообщалось, что после введения чрезвычайного положения президент Судана назначил нового премьер-министра страны.

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Тег Судан, военные, госпереворот

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