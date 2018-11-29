Дамаск пригрозил ударом турецким военным в Сирии

Дамаск применит "другие меры", если не удастся добиться отвода турецких войск на севере Сирии дипломатическим путем. Об этом заявил в четверг глава делегации сирийского правительства на переговорах в Астане, постпред при ООН Башар Джаафари.

"У Турции сейчас есть возможность отвести войска на 20 километров, - сказал он. – Если Турция не понимает дипломатический путь, то мы будем применять другие меры".

По словам Джаафари, Турция "вместо согласованной легковооруженной полицейской миссии ввела в города на севере Сирии вертолеты, солдат и тяжелую технику". "В городах развешивают турецкие флаги", – добавил он.

"Мы считаем, что действия Турции представляют явную агрессию", - подчеркнул глава делегации.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пообещал уничтожить террористические группировки к востоку от реки Евфрат в Сирии. В 2016 и в 2018 годах Турция уже проводила операции к западу от Евфрата против боевиков террористической организации "Исламское государство" и коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которую, наряду с "Демократическим союзом" (ДС), считает ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Также сообщалось, что Турция намерена создать новые зоны безопасности на севере Сирии, где находятся курдские формирования из отрядов "Силы народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС).

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары очистить от террористов иракский регион Кандиль так же, как это было сделано в сирийском Африне.