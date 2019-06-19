Кубинский художник рисует картины в необычном месте
Чтобы увидеть его галерею, посетителям выставки придется одеть специальные костюмы
Соединить дайвинг и искусство взялся кубинский художник. С ластами, кислородным баллоном и водонепроницаемым мольбертом – он погружается на морское дно в ожидании вдохновения.
И пока одни делают селфи с китами, 42-летний Сандор Гонсалес создает под водой шедевры. В Карибском море, где рисует кубинец, неисчислимое количество разноцветных морских обитателей, среди них – фантастические коралловые рыбы. Сандор говорит: лучшего места для создания своих работ – не найти.
Все началось как хобби, как страсть, – вспоминает художник. – Никогда не думал, что из этого что-то получится. Честно говоря, это был просто эксперимент. Не каждый рисует под водой, но я решил попробовать, и теперь не могу прожить без этого и месяца.
Создавать картины под водой художник начал шесть лет назад. Мужчина увлекся дайвингом и почувствовал вдохновение экспериментировать с рисунками на глубине. В основном это черно-былые полотна. Сегодня его любимое место для погружений – залив Кочинос.
Туристы могут воочию наблюдать, как под водой создаются настоящие шедевры.
Действительно не ожидал, что кто-то сможет рисовать под водой, пока я ныряю, и картина получится такая красивая, – восторгается дайвер-любитель Майк Фестерига. – Такого я еще не видел!
Художник говорит: заранее не планирует, что именно рисовать. А уже под водой, на глубине шести метров, входит в медитативное состояние и ждет вдохновения.
Для меня дайвинг – это своеобразная форма медитации, когда ты в окружении природы, рыбок. А когда еще видишь такой подводный креатив – просто не остается слов, – с восищением говорит туристка Камила Гарсия.
Свои работы Гонсалес выставляет в галере – пока наземной, но надеется однажды открыть и подводную. А также обучать своему искусству молодежь.
Не хотел бы, чтобы этот проект был потерян, – делиться своими мыслями художник-ныряльщик. - Я хотел бы делиться опытом с другими художниками, студентами, чтобы это все не осталось только со мной.
В планах художника – создать факультет подводного искусства на Кубе. Такого в мире еще нет.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как дайвер из Запорожья снял на видео подводную метель.
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