Девушка, которая родила в 12 лет от брата, решилась на второго ребенка

Шотландка Тресса Миддлтон, в 12 лет ставшая самой молодой мамой Великобритании, родила второго ребенка. В первый раз она забеременела от 16-летнего брата Джейсона в 2006 году. Он годами насиловал девочку, но из-за страха она долгое время молчала. Тресса призналась, кто отец ребенка, только через два года после родов.

Малышку отдали в детский дом, а Джеймса отправили за решетку на четыре года. Решение раскрыть секрет и отдать дочку в приют далось ей нелегко. Годами ее преследовали призраки прошлого, Тресса страдала от депрессии и наркотической зависимости, но девушка оставила все это позади. Спустя 10 лет она решилась родить второго ребенка, на этот раз желанного и от любимого человека. В октябре 2017 на свет появилась маленькая Арианна. Тресса призналась Dailymail, что ее счастье с горьким привкусом.

Фото: соцсети

"Я почувствовала чистую радость в тот момент, когда родилась Арианна. Были времена, когда я думала, что больше никогда не рожу, как будто этого не должно было быть. Но я чувствую и вину, потому что Арианна со мной, а моя старшая дочь — нет. Мое утро начинается с мысли о ней, а последнее, о чем я думаю, ложась спать, как она там. Я люблю ее и я всегда буду ее мамой. Я не могу быть счастлива без нее. Мне больно думать, что Арианна вырастет без старшей сестры", – рассказывает девушка.

Тресса надеется, что дочери познакомятся, когда станут старше. Детские фото первенца до сих пор украшают стены ее дома. Она сохранила отпечаток ладошки малышки, ее одежду и прядь волос.

"Арианна всегда будет знать, что у нее есть старшая сестра. Я уже сейчас об этом говорю с ней, хотя она пока ничего не понимает. Они полные противоположности. Арианна улыбчивая и спокойная, а первая дочь была такой шумной. Я говорю Арианне, что если бы ее сестра была здесь, они вместе играли бы. Шучу, что Арианна ходила бы за ней хвостиком, и они, скорее всего, бесили бы друг друга. Я очень надеюсь, что однажды они смогут встретиться. Для меня это очень много значит", – признается Тресса.

Фото: соцсети

Девушка полна решимости дать маленькой Арианне счастливое детство, которого ей самой так не хватало. Ее мать, Трейси Таллонс, боролась с алко- и наркозависимостью, а маленькая Тресса плакала в одиночестве во время вечеринок, продолжавшихся до утра. С семи лет она подвергалась сексуальному насилию со стороны брата, а в 11 забеременела от него.

"Я хочу, чтобы у Арианны было нормальное детство, где она знает, что ее любят и она в безопасности. Я любила свою маму, и она старалась изо всех сил, но проигрывала борьбу. Время от времени я просто хотела рутины, смотреть телевизор и ложиться спать вовремя, как и другие семьи. Я не могла поговорить с ней обо всем, что происходило со мной, потому что у нее хватало своих проблем. Не дай Бог, чтобы Арианне пришлось пройти через то, что пришлось мне. Я бы хотела, чтоб у нее не было от меня секретов", – говорит молодая женщина.

Фото: соцсети

В течение двух лет Тресса хранила в тайне страшные подробности рождения ее первой дочери, но в 14 лет проговорилась соцработнику. По запросу полиции был проведен ДНК-тест, который подтвердил отцовство Джейсона. В 2009 году его посадили в тюрьму. Дочери Трессы нашли приемных родителей. Девушка последний раз видела малышку, когда ей было три. Эти воспоминания и сейчас болезненны.

"Я не понимала, что в последний раз я ее увижу. Она не узнала меня и испугалась. Я не могла обнять ее, мне пришлось отдалиться, чтобы поговорить с ней. Хуже всего, когда она заплакала и позвала мамочку, она имела в виду не меня, а свою приемную маму. Мне не разрешила даже сказать "мама любит тебя", чтобы не смущать ее", – рассказывает Тресса.

Фото: соцсети

Простившись с дочерью, Тресса впала в глубокую депрессию. Чтобы заглушить боль, она начала употреблять алкоголь и наркотики. В 2011 году она встретилась с будущим мужем Дарреном и с помощью специалиста начала налаживать новую жизнь. В 2012 у нее случился выкидыш. Всего через три дня ее мать внезапно умерла от пневмонии, ей было всего лишь 41. Прошло четыре мучительных года, прежде чем она снова задумалась о детях.

"Потерять ребенка и маму на одной неделе было тяжело. Тяжело и от мысли, что моя мама никогда не встретится с Арианной. Я знаю, что она полюбила бы внучку и гордилась ей. Она была со мной, когда я родила первую дочь, а когда родилась Арианна, мне было грустно от того, что мамы уже нет рядом. Я постоянно думаю о ней, и есть много моментов, которые я хотела бы разделить с мамой, например, когда Арианна впервые засмеялась", – вспоминает девушка.

Фото: соцсети

Тресса не видела своего брата с похорон матери, но все еще страдает от воспоминаний о сексуальном насилии, которому подверглась в детстве. Она каждый год шлет подарки дочери на день рождения и Рождество, но не получает ответа от ее приемной семьи уже три года. Девочке сейчас 11, она знает, что ее удочерили, но вся правда ей неизвестна.

"Надеюсь, ее приемные родители не говорят ей, что я забеременела, потому что Джейсон изнасиловал меня. Я не хочу, чтобы она прочитала об этом в газете. Думаю, я должна сказать ей сама. Я хочу все объяснить ей, когда она будет достаточно взрослая, чтобы понять. Что касается Арианны, я бы предпочел, чтобы она не знала подробностей моего прошлого. У нее должна быть своя жизнь, и она — мое новое начало", – отметила девушка.

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