Додон и "власти" Приднестровья выступили против вывода российских войск из региона

Сегодня, 16:27

Президент Молдовы утверждает, что вывод российских "миротворцев" может нарушить мир в регионе

Приднестровье. Фото: publika.md
Приднестровье. Фото: publika.md

Президент Молдовы Игорь Додон и "лидер" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский подтвердили важность миротворческой операции, которая проводится на берегах Днестра под эгидой России.

"Мы вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан и согласились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить осложнений в зоне безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность не только в Республике Молдова, но и во всем регионе", - заявил Додон после встречи с Красносельским.

Ранее в правительстве Молдовы заявили, что разрабатывают план действий по выполнению резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья.

"Мы разрабатываем внутренний план действий по выполнению этой резолюции. На первых порах – это внутренний план действий. И хорошо, что он пока будет внутренним, мы должны хорошо подготовиться. Но мы точно будем использовать платформу ООН для большего продвижения и организации разных мероприятий, в соответствии с этой резолюцией", – сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Тудор Ульяновский.

Напомним, Молдова официально признала Россию угрозой нацбезопасности.
Приднестровье, Молдова, Додон
Источник:

ТАСС

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