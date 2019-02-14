ДТП с автобусом в Македонии: стали известны подробности смертельной аварии
После трагедии правительство страны объявило 14 и 15 февраля днями траура
В Республике Северная Македония в результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, еще 32 пострадали. Из-за трагедии власти страны объявили 14 и 15 февраля днями траура. Решение приняли во время чрезвычайного заседания правительства страны.
"Причины случившегося в настоящий момент остаются неизвестными, расследование проводится под руководством компетентного прокурора", – рассказал премьер-министр республики Зоран Заев.
Как сообщают местные СМИ, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, а состояние еще двух раненых медики оценивают как серьезное. Также сообщается, что семеро человек погибли на месте, а остальные – скончались в больницах.
Ранее мы писали о 13 жертвах жуткой аварии. По предварительным данным, авария произошла около 18:00 (по Киеву), когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье.
Кроме того, не так давно в Австрии перевернулся автобус с десятками пассажиров.
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