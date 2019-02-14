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ДТП с автобусом в Македонии: стали известны подробности смертельной аварии

Сегодня, 07:42

После трагедии правительство страны объявило 14 и 15 февраля днями траура

Фото: AFP
Фото: AFP. Фото: AFP
ДТП с автобусом в Македонии: стали известны подробности смертельной аварии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4fb/613/5c64fb613d36a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4fb/613/5c64fb613d36a.jpg Другие страны После трагедии правительство страны объявило 14 и 15 февраля днями траура

В Республике Северная Македония в результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, еще 32 пострадали. Из-за трагедии власти страны объявили 14 и 15 февраля днями траура. Решение приняли во время чрезвычайного заседания правительства страны.

"Причины случившегося в настоящий момент остаются неизвестными, расследование проводится под руководством компетентного прокурора", – рассказал премьер-министр республики Зоран Заев.

Как сообщают местные СМИ, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, а состояние еще двух раненых медики оценивают как серьезное. Также сообщается, что семеро человек погибли на месте, а остальные – скончались в больницах. 

Ранее мы писали о 13 жертвах жуткой аварии. По предварительным данным, авария произошла около 18:00 (по Киеву), когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье.

Кроме того, не так давно в Австрии перевернулся автобус с десятками пассажиров

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Тег автобус, ДТП, Македония, погибшие, пострадавшие

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kurir.mk

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