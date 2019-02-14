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Не менее 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Македонии

Сегодня, 02:32

Тридцать человек были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии

Не менее 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Македонии Другие страны Тридцать человек были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии

По меньше мере 13 человек погибли в среду в Республике Северная Македония в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на министра здравоохранения страны Венко Филипче.

Как сообщает болгарское агентство "Фокус", тридцать человек были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, авария произошла около 18:00 (по Киеву), когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье. Причины происшествия выясняются.

Премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев выразил соболезнования в связи с аварией автобуса в которой, по предварительным данным, погибло 13 человек. Сообщение с текстом соболезнования опубликовано в среду на официальной странице главы правительства республики в "Фейсбуке".

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"Неизмеримая боль и горе, и нет слов, которые могли бы стать утешением после серьезной аварии, которая стала роковой для многих наших сограждан. Мы сочувствуем родным и семьям погибших. Мы мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы помочь всем выжившим, находящимся в критическом состоянии и получившим травмы, как можно скорее получить необходимую помощь и вернуться к своим близким", — говорится в сообщении.

Два дня — 14 и 15 февраля — были объявлены в Республике Северная Македония днями траура в связи с аварией автобуса, в результате которой, по последним данным, погибли 14 человек. Решение было принято в среду вечером в ходе чрезвычайного заседания правительства страны.

"Причины случившегося на настоящий момент остаются неизвестными, расследование проводится под руководством компетентного прокурора", — заявил премьер-министр республики Зоран Заев в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Напомним, автобус с детьми слетел в кювет 3 февраля на территории Бабынинского района Калужской области РФ. Он перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области в Калугу. Как выяснилось, всего в салоне автобуса находились 45 человек. Дети вместе с родителями ехали на международный конкурс музыкального и хореографического искусства "Жемчужина талантов". В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались. 

По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Очевидец аварии рассказал, что ему вместе с другими свидетелями происшествия удалось вытащить из покореженного салона лишь несколько пострадавших. Многие пассажиры оказались заблокированы в автобусе.

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Тег автобус, ДТП, Македония

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Источник:

ТАСС

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