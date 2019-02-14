Не менее 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Македонии
Тридцать человек были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии
По меньше мере 13 человек погибли в среду в Республике Северная Македония в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на министра здравоохранения страны Венко Филипче.
Как сообщает болгарское агентство "Фокус", тридцать человек были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным, авария произошла около 18:00 (по Киеву), когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье. Причины происшествия выясняются.
Премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев выразил соболезнования в связи с аварией автобуса в которой, по предварительным данным, погибло 13 человек. Сообщение с текстом соболезнования опубликовано в среду на официальной странице главы правительства республики в "Фейсбуке".
"Неизмеримая боль и горе, и нет слов, которые могли бы стать утешением после серьезной аварии, которая стала роковой для многих наших сограждан. Мы сочувствуем родным и семьям погибших. Мы мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы помочь всем выжившим, находящимся в критическом состоянии и получившим травмы, как можно скорее получить необходимую помощь и вернуться к своим близким", — говорится в сообщении.
Два дня — 14 и 15 февраля — были объявлены в Республике Северная Македония днями траура в связи с аварией автобуса, в результате которой, по последним данным, погибли 14 человек. Решение было принято в среду вечером в ходе чрезвычайного заседания правительства страны.
"Причины случившегося на настоящий момент остаются неизвестными, расследование проводится под руководством компетентного прокурора", — заявил премьер-министр республики Зоран Заев в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
Напомним, автобус с детьми слетел в кювет 3 февраля на территории Бабынинского района Калужской области РФ. Он перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области в Калугу. Как выяснилось, всего в салоне автобуса находились 45 человек. Дети вместе с родителями ехали на международный конкурс музыкального и хореографического искусства "Жемчужина талантов". В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались.
По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Очевидец аварии рассказал, что ему вместе с другими свидетелями происшествия удалось вытащить из покореженного салона лишь несколько пострадавших. Многие пассажиры оказались заблокированы в автобусе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Не менее 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Македонии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП с автобусом в Израиле: два человека погибли, десятки раненых
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
В Житомирской области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие
Жуткая авария произошла на трассе "Выступовичи – Могилев-Подольский"
В Киеве автобус на ходу развалился на части, видео
У автобуса-"гармошки" №33 оторвалось днище и задняя часть оказалась на асфальте
В Турции столкнулись автобус и грузовик: один человек погиб, 17 ранены
Состояние четырех пострадавших медики оценивают как тяжелое