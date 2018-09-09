ДТП в Абхазии: погиб главарь сепаратистов

Геннадий Гагулия занимал должность "премьера" Абхазии в 1995-1997 года и 2002-2003 годах

В сепаратистской Абхазии, юридически входящей в состав Грузии, произошло ДТП, жертвой которого стал самозваный "премьер-министр" самопровозглашенного "государства" Геннадий Гагулия.

Инцидент случился в субботу, 8 сентября, около 23:00 по Киеву недалеко от милицейского поста Мюссера на отрезке дороги Псоу – Сухум.

В этой же колонне ехал самозваный "президент республики" Рауль Хаджимба, он не пострадал. Делегация Абхазии в субботу вернулась из поездки в Сирию.

Как позже выяснилось, водитель автомобиля, который выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной "премьера" Гагулии, находился под действием наркотиков, сообщил помощник генпрокурора республики Даур Амичба.

"По результатам освидетельствования установлено, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. Чуть позже будет известно – под воздействием марихуаны или метадона", – сказал он.

Напомним, в ноябре 2014-го в Сухуме было совершено нападение на другого т.наз. "премьера Абхазии" – Беслана Бутба. Тогда машине, в которой ехал глава правительства с семьей, преградил другой автомобиль, из которого выскочили двое мужчин, которые нанесли премьеру телесные повреждения и скрылись. Позже нападавшие были задержаны.

Напомним, что абхазские сепаратисты принимали активное участие в вооруженном конфликте, развязанном Россией на Донбассе. Они состояли в рядах т.наз. "интернациональной бригады "Пятнашка", которой командовал Ахра Авидзба, позывной "Абхаз". Именно ему жители оккупированного Донецка приписывали ликвидацию "Моторолы", российского наемника Арсения Павлова, главаря банды ДНР "Спарта".

Как известно, президент России Владимир Путин гарантировал оккупированной Абхазии "защиту и суверенитет".

Справка. Геннадий Гагулия занимал должность "премьера" Абхазии в 1995-199-м, 2002-2003-м и 2018-м годах. До 2004 года он руководил администрацией незаконного "президента Абхазии".

Абхазия является частично признанной "республикой". Ее т.наз. "независимость" признала поддержавшая вооруженный конфликт в Грузии Россия, а также Венесуэла, Никарагуа и Науру. О признании Абхазии также заявили фейковые "республики" Донбасса, а также Сирия. Однако власти Грузии считают Абхазию частью грузинской территории, аналогичного мнения придерживаются в Организации Объединенных Наций, США и Европейской комиссии.



