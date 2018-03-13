Дутерте призвал "бросить к крокодилам" экспертов ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал военных отказаться от сотрудничества с экспертами ООН и "бросить их к крокодилам".

Очередное некорректное высказывание Дутерте прозвучало во время выступления в городе Замбоанга и стало продолжением словесной перепалки с представителями ООН.

Об этом пишет The Telegraph.

Таким образом вспыльчивый президент ответил верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Раад аль Хуссейну, предложившего Дутерте пройти психиатрическую экспертизу (что также было ответной репликой).

При этом Дутерте допустил в своей речи нецензурный комментарий в отношении комиссара, призвав своих военных не сотрудничать со специалистами ООН и не отвечать на их вопросы касательно прав человека.

"Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас же здесь есть крокодилы, которые едят человечину? Бросьте этих с***** сынов туда", – сказал Дутерте.

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Президент Филиппин таким образом мотивирует своих силовиков игнорировать замечания ООН о нарушениях прав человека, которые допускаются при насильственной борьбе с наркоторговцами.

Напомним, Родриго Дутерте является сторонником жесткой политики в сфере борьбы с наркобизнесом стал президентом Филиппин в июне 2016 года. С тех пор, как он вступил в должность было убито более 4 тысяч подозреваемых в наркодилеров.

Как сообщалось, в феврале католики на Филиппинах выступили против вынесенного на рассмотрение Конгресса законопроекта по восстановлению смертной казни для борьбы с наркобизнесом и предлагают убежище наркозависимым.

Ранее, президент Филиппин, прославившийся своими скандальными выходками и заявлениями, попытался унизить главного правозащитника страны Чито Гаскона из-за пристального внимания последнего к убийствам детей в рамках войны, которую власти объявили наркобизнесу.