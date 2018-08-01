Два туристических поезда столкнулись в Перу: более 20 пострадавших

При столкновении ранения получили 23 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии

В результате столкновения двух туристических поездов в районе Мачу-Пикчу пострадали 23 человека.

Инцидент произошел из-за перекрытия железнодорожных путей туристами, не сумевшими приобрести билеты на поезд. В результате один состав не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий.

При столкновении ранения получили 23 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что не так давно в Австрии сошел с рельсов поезд с десятками пассажиров. В поезде находились около 80 человек, в том числе школьники. 26 из них легко травмировались, двое получили тяжелые травмы.

А перед этим во Франции в пригороде Парижа из-за размытых дождями путей сошел с рельсов пригородный поезд. По словам министра транспорта Франции Элизабет Борне, из-за оползня сошли с рельсов три пассажирских вагона. В результате инцидента семь человек получили незначительные ранения. Остальных пассажиров эвакуировали.