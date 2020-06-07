Джинсы, "сделанные" львами: зоопарк в Японии придумал оригинальный способ заработка

Идея возникла как альтернативный источник дохода во время карантина

Зоопарк "Северное сафари Саппоро" на острове Хоккайдо предлагает купить джинсы, порванные львами, за 700 000 иен (около 169 тыс. грн). Об этом сообщили в зоопарке, пишет SoraNews24.

"Если вы любитель рваных джинсов, то, пожалуй, нет ничего круче, чем иметь пару, которую в буквальном смысле порвали гигантские коты. Сотрудники могут выбрать пару брюк размера, который вам нужен", - говорится в сообщении.

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В то же время уточняется: как сильно будут порваны джинсы, зависит только от льва, который "делает для вас дизайн".

Также в зоопарке можно купить серьги с перьями попугаев (около 1200 грн), украшения из змеиной кожи (1200 грн) и картины, "нарисованные" козами и обезьянами (1600 грн). Можно даже стать главой зоопарка на один день – за 100 000 иен (около 24 000 гривен).

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В зоопарке отмечают, что из-за карантина вход для посетителей и сотрудников закрыли, а такая продажа – альтернативный источник дохода.

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Напомним, с 23 мая Киевский зоопарк частично возобновил работу. Тут уже начали постепенный выход из карантина – пока учреждение будет работать в режиме парка. Сайт "Сегодня" узнавал, к каким ограничениям следует готовиться посетителям.

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