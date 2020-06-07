Джинсы, "сделанные" львами: зоопарк в Японии придумал оригинальный способ заработка

Зоопарк "Северное сафари Саппоро" на острове Хоккайдо предлагает купить джинсы, порванные львами, за 700 000 иен (около 169 тыс. грн). Об этом сообщили в зоопарке, пишет SoraNews24.
"Если вы любитель рваных джинсов, то, пожалуй, нет ничего круче, чем иметь пару, которую в буквальном смысле порвали гигантские коты. Сотрудники могут выбрать пару брюк размера, который вам нужен", - говорится в сообщении.
В то же время уточняется: как сильно будут порваны джинсы, зависит только от льва, который "делает для вас дизайн".
Также в зоопарке можно купить серьги с перьями попугаев (около 1200 грн), украшения из змеиной кожи (1200 грн) и картины, "нарисованные" козами и обезьянами (1600 грн). Можно даже стать главой зоопарка на один день – за 100 000 иен (около 24 000 гривен).
В зоопарке отмечают, что из-за карантина вход для посетителей и сотрудников закрыли, а такая продажа – альтернативный источник дохода.
Напомним, с 23 мая Киевский зоопарк частично возобновил работу. Тут уже начали постепенный выход из карантина – пока учреждение будет работать в режиме парка. Сайт "Сегодня" узнавал, к каким ограничениям следует готовиться посетителям.
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