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Едят кенгуру и одеваются в шкуры: как живут аборигены в Австралии

Сегодня, 05:18

Аборигены охотятся на кенгуру, не имеют паспортов и не интересуются политикой

Едят кенгуру и одеваются в шкуры: как живут аборигены в Австралии Другие страны Аборигены охотятся на кенгуру, не имеют паспортов и не интересуются политикой


В Австралии до сих пор просто живут племена аборигенов: в непролазных чащах, без документов и без возможности что-то купить в магазине. Одеваются они в шкуры добытых животных, а едят их мясо. Их опасаются горожане и обходят стороной туристы из легенды о каннибализме. Но, несмотря на мифы, аборигены заблудившихся туристов здесь не едят. Они охотятся на кенгуру, не имеют паспортов и не интересуются политикой. Сейчас их осталось немного и еще несколько веков назад они господствовали на материке.

До колонизации Австралии британцами аборигены концов и новые хозяева силой выселили и заставили работать на себя. Сейчас потомки коренных австралийцев живут преимущественно в крупных городах, возвели на бывшей территории аборигенов. Десять лет назад австралийский парламент официально извинился перед аборигенами. Той насильственной ассимиляции, которую им устроили британцы.

Одеваются аборигены в шкуры кенгуру вместо теплой одежды, а тела разрисовывают загадочными символами.Серед растений, которые сжигают во время ритуалов, обязательно должна быть эвкалипт, говорят аборигены. Они верят в чудодейственную силу предметов, фетишизм.

Напомним, что ранее журналисты показали, как не церемонятся с кенгуру в Австралии. В стране кенгуру не только торгуют, но и едят. Готовить блюда из сумчатых власти разрешили еще сорок лет назад.

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Тег Австралия, кенгуру, ритуал, аборигены

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